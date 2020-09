GF Vip | Adriana Volpe litiga con il marito Colpa di Denver?

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sulle pagine di Chi, nelle Chicche di Gossip ci sono alcuni scatti esclusivi che mostrano un litigio in pieno giorno trae suoRoberto Parli. I due discutono, poi si lasciano senza salutarsi, sotto gli occhi perplessi della piccola Gisele… Sulle pagine di Chi, nelle Chicche di Gossip ci sono degli scatti che mostrano momenti di tensione traArticolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Antonella Elia contro Adriana Volpe dopo il Gf Vip: Non mi ha fatto nemmeno una chiamata ora è amica dei mie… - leggoit : Antonella Elia contro Adriana volpe dopo il Gf Vip: «Non mi ha fatto nemmeno una chiamata, ora è amica dei miei nem… - Muny19 : Matilde molto simpatica peccato che sembri si sia studiata a tavolino tutte le puntate del GF vip precedente!! Adri… - ZorziGroup : RT @damellis20202: Ma vi immaginate che #gfvip sarebbe stato con: Denver, Adriana volpe, Patrick, gdl, il dama, Pierpaolo, enock, tommy, la… - leonol_ : RT @damellis20202: Ma vi immaginate che #gfvip sarebbe stato con: Denver, Adriana volpe, Patrick, gdl, il dama, Pierpaolo, enock, tommy, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adriana

Per Adriana Volpe e Roberto Parli una piccola discussione per strada. L’occasione dell'incontro fra Adriana Volpe e il marito è stato il primo giorno di scuola della figlia Gisele, ma qualcosa deve es ...Adriana Volpe e il marito Roberto Parli sono stati beccati a litigare per strada con la figlia al seguito. Ancora c'è tensione tra i due, che si rivedono a Milano, dove la conduttrice si è trasferita ...