Fortnite: l’aggiornamento per i tre anni del gioco (Di mercoledì 23 settembre 2020) Fortnite compie tre anni e ci regala diverse novità: Wolverine è il nuovo boss, dal 26 Settembre si attiva il crossover con Rocket League Per i suoi tre anni, Fortnite regala agli appassionati videogiocatori un nuovo aggiornamento, disponibile da questa mattina. Tra le novità più succose anticipate da Epic Games, vi è l’introduzione di Wolverine come nuovo, tremebondo boss: il giocatore sarà chiamato ad affrontarlo nella Foresta Frignante e a tentare di accaparrarsi i suoi Artigli, quale arma potentissima per fare razzia degli avversari che incontrerà lungo la mappa. Il prossimo 26 Settembre, poi, sarà una giornata campale: non solo sarà presentato, nella sezione Party Reale, il nuovo videoclip del gruppo K-pop BTS ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020)compie tree ci regala diverse novità: Wolverine è il nuovo boss, dal 26 Settembre si attiva il crossover con Rocket League Per i suoi treregala agli appassionati videogiocatori un nuovo aggiornamento, disponibile da questa mattina. Tra le novità più succose anticipate da Epic Games, vi è l’introduzione di Wolverine come nuovo, tremebondo boss: il giocatore sarà chiamato ad affrontarlo nella Foresta Frignante e a tentare di accaparrarsi i suoi Artigli, quale arma potentissima per fare razzia degli avversari che incontrerà lungo la mappa. Il prossimo 26 Settembre, poi, sarà una giornata campale: non solo sarà presentato, nella sezione Party Reale, il nuovo videoclip del gruppo K-pop BTS ...

NK192610 : #Fortnite News Post Scopri l'aggiornamento di correzione dei bug per la Modalità Creativa di Fortnite v14.20 - fortnite_leakk : Ecco una sorta di patch notes per l'aggiornamento v14.20! ©?@fortnite_leakk - FortniteITLeaks : Ecco una sorta di patch notes per l'aggiornamento v14.20! ?? ?? @Fortnite_Italy_Leaks ?? @BRFortniteItalyPlayers - infoitscienza : Fortnite, l'Aggiornamento 14.20 arriva questa settimana: ecco cosa sappiamo - FortBRNewsLeaks : ??#Leaks?? ???? Con l’aggiornamento v14.20 dovrebbe essere introdotta questa nuova auto, essa sarà introdotta per l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite l’aggiornamento Fortnite contro Apple e Google: Tim Sweeney va in guerra Corriere della Sera