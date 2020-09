Esame Suarez, parla la rettrice dell’Università di Perugia: «È tutto un grosso equivoco» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Caso Suarez, così la rettrice dell’Università per stranieri di Perugia: «Non ho fatto niente di male, grande equivoco» Il caso di Suarez e del suo Esame di lingua italiana all’università per stranieri di Perugia continua a tenere banco. Il Corriere della Sera riporta anche le parole che Maria Grego Bolli, rettrice dell’Università, avrebbe riferito al suo legale: «Ho fatto tutto correttamente, è stato solo un grande equivoco. Binario preferenziale? Ma no, era un binario culturale, quello a cui mi riferivo. Un percorso culturale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Caso, così ladell’Università per stranieri di: «Non ho fatto niente di male, grande» Il caso die del suodi lingua italiana all’università per stranieri dicontinua a tenere banco. Il Corriere della Sera riporta anche le parole che Maria Grego Bolli,dell’Università, avrebbe riferito al suo legale: «Ho fattocorrettamente, è stato solo un grande. Binario preferenziale? Ma no, era un binario culturale, quello a cui mi riferivo. Un percorso culturale». Leggi su Calcionews24.com

