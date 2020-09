Due anni di carcere per l’attrice | ecco cosa è successo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Condannata a duee due mesi dicon l’accusa di bancarotta. L’attrice è stata ritenuta colpevole del fallimento del suo ristorante aperto a Borgo San Giuliano di Rimini, “La locanda di Miranda”. Serena Grandi era accusata di gravi irregolarità contabili nella gestione del locale che poi avrebbero portato alla bancarotta e alla conseguente chiusura del ristorante chiamato come il personaggio da lei interpretato nel classico erotico di Tinto Brass, ‘Miranda'. Per i giudici la bancarotta infatti sarebbe avvenuta per la distrazione di beni strumentali della società Donna Serena srl, e per le irregolarità sui libri contabili. Il ristorante, aperto nel 2013 sfruttando la sua ritrovata notorietà a seguito della partecipazione al film premio Oscar ‘La grande bellezza', ...