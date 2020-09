Di Battista sempre più solo. La sua àncora di salvezza è una leaderhisp collegiale. Solo la Grillo e la Lezzi restano legate all’ex parlamentare. E si ragiona su un passo di lato di Casaleggio (Di giovedì 24 settembre 2020) sempre più Solo. Certo, Alessandro Di Battista gode di enorme fama e popolarità tra la base pentastellata, ma se spostiamo l’asse di osservazione sugli eletti del Movimento, ecco che i conti cambiano. E radicalmente: al di là di Barbara Lezzi e Giulia Grillo in Parlamento è difficile individuare altri deputati o senatori convinti che non si debba ragionare sulle alleanze e che si debba restare duri e puri. Di fatto Alessandro Di Battista vive un singolare paradosso tra piazza e palazzo: amato dalla prima, respinto dalla seconda. E anche la piazza potrebbe presto abbandonarlo dopo il risultato delle votazioni di domenica e lunedì: quella del referendum è una vittoria innanzitutto a firma Luigi Di Maio, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020)più. Certo, Alessandro Digode di enorme fama e popolarità tra la base pentastellata, ma se spostiamo l’asse di osservazione sugli eletti del Movimento, ecco che i conti cambiano. E radicalmente: al di là di Barbarae Giuliain Parlamento è difficile individuare altri deputati o senatori convinti che non si debbare sulle alleanze e che si debba restare duri e puri. Di fatto Alessandro Divive un singolare paradosso tra piazza e palazzo: amato dalla prima, respinto dalla seconda. E anche la piazza potrebbe presto abbandonarlo dopo il risultato delle votazioni di domenica e lunedì: quella del referendum è una vittoria innanzitutto a firma Luigi Di Maio, ...

Ultime Notizie dalla rete : Battista sempre Di Battista sempre più solo. La sua àncora di salvezza è una leaderhisp collegiale. Solo la Grillo e la Lezzi restano legate all'ex parlamentare. E si ragiona su un passo di lato di Casaleggio LA NOTIZIA Paragone (Italexit): «Sono d’accordo con Di Battista, il M5S è finito»

Di Battista infuriato

