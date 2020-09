Dall’Inghilterra | la curiosa storia dello Stevenage diventato un fenomeno social grazie a…Burger King!

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo, club di League Two inglese, ha alle spalle unaveramente particolare e molto. Il club inglese che poco dirà agli appassionati di calcio professionistico, qualche anno fa è stato rilevato dalla famosa catena di fast-food "Burger King". In pochi anni il club èun vero e propriosui, in particolare su Twitter e su Twitch. I giganti del fast-food hanno sfruttato abilmente il videogioco FIFA 20,ad una azzeccatissima strategia di marketing. I tantissimi giocatori virtuali che sceglievano di utilizzare lonel popolare gioco avevano la possibilità di sbloccare delle offerte speciali di Burger King, bastava solamente postare su Twitch delle divertenti immagini ...