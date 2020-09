(Di mercoledì 23 settembre 2020) Interventi «chirurgici»,anche in pochi palazzi, dove si concentrano i casi. E la possibilità di rendere obbligatorie leall?, come è...

_Khassia_ : RT @04Carmen20: A quanto pare il modello #Lazio non funziona #Zingaretti come sta affrontando questa emergenza? #Covid #Lazio , il boll… - revue2presse : CORRIERE DELLO SPORT - bizcommunityit : Covid Lazio, picco di contagi: nuove zone rosse. Mini-lockdown e ipotesi mascherine all'aperto - d_essere : RT @Teresat14547770: Covid Lazio, picco di contagi: nuove zone rosse. Mini-lockdown e ipotesi mascherine all'aperto - infoitinterno : Covid Lazio, picco di contagi: nuove zone rosse. Mini-lockdown e ipotesi mascherine all'aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Il fattore "uscenti" sulle elezioni comunali. Tutti riconfermati, anche nei centri dove poi c'era stato il commissariamento (Ceccano e Ripi). Unica eccezione a Cervaro, dove l'uscente non era candidat ...CdA del Piccolo Teatro che vai, fumata nera che trovi. Per la seconda volta in meno di due mesi – in mezzo le vacanze estive – i consiglieri espressi dalla Regione Lombardia Angelo Lorenzo Crespi ed E ...