Allarme Agnelli | I conti sono una priorità

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Agnelli

Quotidiano.net

di Mattia Todisco Le parole pronunciate da Andrea Agnelli attraverso la lettera agli azionisti ("La messa in sicurezza è stata dalla scorsa primavera una nostra priorità e lo sarà nel prossimo futuro" ...In attesa dell'assemblea degli azionisti, in programma il prossimo 15 ottobre, Andrea Agnelli ha voluto fare il punto firmando una lettera rivolta a tutti i soci del club bianconero. Il presidente ...