Zingaretti: 'Subito modifica del Dl Sicurezza'. Sì di Conte, che frena sul Mes, (Di martedì 22 settembre 2020) Via i decreti Sicurezza firmati Salvini e porte aperte al . Sì alle modifiche dei decreti Sicurezza, 'ni' al Mes, no al rimpasto. Nel day after del voto su Regionali e referendum a parlare è . E il ... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) Via i decretifirmati Salvini e porte aperte al .; alle modifiche dei decreti, 'ni' al Mes, no al rimpasto. Nel day after del voto su Regionali e referendum a parlare è . E il ...

borghi_claudio : Ho fatto l'errore di accendere su #MaratonaMentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la… - manu_etoile : RT @Noiconsalvini: ZINGARETTI E CONTE, IL RETROSCENA: SUBITO VIA I DECRETI SICUREZZA - Mariann84321559 : RT @LegaSalvini: ZINGARETTI E CONTE, IL RETROSCENA: SUBITO VIA I DECRETI SICUREZZA - mariangelalo33 : RT @ivocamic: SUBITO IL CANDIDATO #SINDACO PER LA CAPITALE Non si può piu aspettare Qui si rischia #Raggi2 con l'inciucio #DI Maio #Zingar… -