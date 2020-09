Zingaretti felice salva la sua leadership: 'Il Pd è primo partito in Italia' (Di martedì 22 settembre 2020) "Abbiamo vinto". A sera Nicola Zingaretti, sorridente e rilassato, tira le somme di quella che definisce lui stesso "una giornata importante per l'Italia". Il segretario del Pd ha potuto sciogliere ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) "Abbiamo vinto". A sera Nicola, sorridente e rilassato, tira le somme di quella che definisce lui stesso "una giornata importante per l'". Il segretario del Pd ha potuto sciogliere ...

zazoomblog : Zingaretti felice salva la sua leadership: Il Pd è primo partito in Italia - #Zingaretti #felice #salva - globalistIT : - Il_Negro_ : @vicaridaniele A Dagne', 1 stalinista n'avrebbe messo il ? alla questione iniziale. T'avrebbe accusato, giudicato e… - BarbaraSacchini : @sbonaccini Non so quanto tu sia felice, visto che non puoi più prendere il posto di #Zingaretti - CristianoAless : @lubenasich Bellissimo TW ma si può migliorare: “Toninelli, Sibilia, Castelli, Taverna, Azzolina, Lupo, Di Battista… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti felice Caos scuola, anche Zingaretti ora se ne accorge: "Calendario non felice" Il Tempo Come è possibile che tutti cantino vittoria dopo il pareggio delle Regionali

La spallata decisiva al governo non è arrivata neanche stavolta: dopo l’Emilia Romagna, il Partito Democratico tiene la Puglia e la Toscana, il Movimento 5 Stelle si consola con la vittoria al referen ...

Matteo Renzi: «Confesso, ero terrorizzato Pensiamo al Recovery c'è spazio per gestirlo bene»

«Grazie a Eugenio Giani, candidato gentiluomo, per la bellissima e meritata vittoria. La Toscana oggi sorride». Matteo Renzi si affida ai social per tirare un sospiro di sollievo. Pericolo scampato an ...

La spallata decisiva al governo non è arrivata neanche stavolta: dopo l’Emilia Romagna, il Partito Democratico tiene la Puglia e la Toscana, il Movimento 5 Stelle si consola con la vittoria al referen ...«Grazie a Eugenio Giani, candidato gentiluomo, per la bellissima e meritata vittoria. La Toscana oggi sorride». Matteo Renzi si affida ai social per tirare un sospiro di sollievo. Pericolo scampato an ...