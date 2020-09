Serena Enardu | l’incredibile racconto | “È stato un incubo allucinante”

Leggi su chenews

(Di martedì 22 settembre 2020)continua a destare l’attenzione dei suoi tantissimi fan e questa volta racconta un incredibile episodio: “Èdevastante”, rivelazione su Pago: “abbiamo vissuto un anno allucinante”Sempre più bella e al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower,continua a lasciare tutti senza parole grazie ai suoi racconti sulla sua pagina Instagram: “Èdevastante“. Come sicuramente in moltissimi già ricorderanno, la famosa imprenditrice sarda ha cominciato a conquistare il cuore dei suoi seguaci già dalle sue prime apparizioni in televisione quando era tra le troniste più ambite ...