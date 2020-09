Roma, incendio in un appartamento, morta una donna (Di martedì 22 settembre 2020) Una donna è morta nell’incendio di un appartamento al quarto piano di uno stabile a via Satrico, a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 4. Sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco che hanno trovato la salma all’interno dell’appartamento. Sempre i vigili del fuoco stanno accertando le cause di quanto accaduto.Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa agli altri residenti della struttura. Una sola abitazione, accanto a quelle colpita dall’incendio è stata dichiarata inagibile, ma l’inquilina ha trovato alloggio presso parenti. La strada è stata chiusa al traffico da via Acaia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Unanell’di unal quarto piano di uno stabile a via Satrico, a. Le fiamme sono divampate intorno alle 4. Sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale diCapitale e i vigili del fuoco che hanno trovato la salma all’interno dell’. Sempre i vigili del fuoco stanno accertando le cause di quanto accaduto.Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di fornire eventuale assistenza alloggiativa agli altri residenti della struttura. Una sola abitazione, accanto a quelle colpita dall’è stata dichiarata inagibile, ma l’inquilina ha trovato alloggio presso parenti. La strada è stata chiusa al traffico da via Acaia ...

Una donna è morta nell'incendio di un appartamento al quarto piano di uno stabile a via Satrico, a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 4. Sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Appio ...