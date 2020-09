Roma | Dzeko resta Juve | ecco Morata

ZZiliani : Concludendo. De Laurentiis manda a picco i piani della Juve e perde 25 milioni (ma può ancora vendere Milik all’est… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - ZZiliani : La Roma intenzionata a schierare Dzeko contro la Juventus. Prima però deve controllare che non sia ancora inserito… - CampiMinati : @Faimon10 A cambiare è il fatto che Branchini può piazzare De Sciglio e Douglas Costa, e quindi portarti soldi. Rai… - Domenico1966Asr : @sovrappeso @erMolazza82 Ma questo è sotto gli occhi di tutti. Io continuo a dirti che la partita della Roma non mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko

Lo spagnolo è già in Italia per le visite mediche. Ancora in stallo la trattativa per Milik tra Roma e Napoli. Dzeko ancora bloccato nella capitale La Juventus rompe gli indugi dopo aver aspettato per ...Per prima cosa grazie a Dan e Ryan Friedkin. Hanno comprato la Roma quando nessuno se l’aspettava più, ci hanno investito, sono qui a lavorarci. Non sappiamo cosa porteranno a casa con la loro preside ...