Lecce, l'arbitro Daniele De Santis ucciso insieme alla compagna, è caccia all'assassino (Di martedì 22 settembre 2020) Nella notte appena trascorsa in un condominio di Lecce è stato ucciso l'arbitro di serie B Daniele De Santis e la sua compagna. De Santis ha arbitrato diverse partite in lega Pro e in serie B. Sembra che a uccidere i due sia stato un uomo che subito dopo aver compiuto l'omicidio si sia dileguato. Daniele De Santis e la sua compagna sono stati accoltellati. Sul posto dove è avvenuto il duplice omicidio si sono recate diverse auto della Polizia. I corpi di De Santis e della compagna sono stati ritrovati sulle scale del condominio. Nelle varie ipotesi degli inquirenti, la più plausibile, è che il duplice omicidio sia il tragico epilogo di una lite ...

