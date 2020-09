Governo: Di Maio, 'non credo che Pd chiederà rimpasto' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto tutti che le Regionali non avrebbero influito sul Governo, e così deve essere. Non credo che il Pd chiederà il rimpasto". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto tutti che le Regionali non avrebbero influito sul, e così deve essere. Nonche il Pd; il". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

