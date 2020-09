Gf Vip, Fausto Leali dopo la squalifica: “Ecco perché sono contento” (Di martedì 22 settembre 2020) L’ormai ex gieffino Fausto Leali sostiene di non essere assolutamente razzista e invita tutti a non affibbiargli tale etichetta. All’indomani della squalifica inflittagli dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato alcune frasi ritenute razziste, Fausto Leali ammette l’errore e dice di accettare serenamente il provvedimento, reputandolo giusto. Ma al tempo stesso ribadisce di non essere … L'articolo Gf Vip, Fausto Leali dopo la squalifica: “Ecco perché sono contento” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) L’ormai ex gieffinosostiene di non essere assolutamente razzista e invita tutti a non affibbiargli tale etichetta. All’indomani dellainflittagli dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato alcune frasi ritenute razziste,ammette l’errore e dice di accettare serenamente il provvedimento, reputandolo giusto. Ma al tempo stesso ribadisce di non essere … L'articolo Gf Vip,la: “Ecco perchécontento” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

