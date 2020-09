Gattuso ha fatto una doppia scommessa Il tecnico del Napoli ha vinto per ora

DrinhoAle : Dissento Sor...Calabria ha fatto vedere ottime cose anche con Gattuso,essendo giovane peccava di continuita' e qual… - Alebulk : @TostoDaniele Ma dove ti ho scritto che Leao c’era con Gattuso, ti ho detto che L ha già fatto l’anno scorso - diavolista : @battitomilan7 Calabria ha fatto male solo la stagione passata. Già con gattuso aveva dimostrato miglioramenti. Que… - martina5511 : @gumas75 Anche con Gattuso ha fatto belle partite, è andato in difficoltà lo scorso campionato ma prima aveva sempre fatto il suo - ValerioBuongio2 : RT @19max85: @OCardinal17 @titty_napoli @sscnapoli Ho fatto zapping.... Ho visto Fedele due minuti dire le solite puttanate e ho cambiato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso fatto

E non dimentichiamo neppure la “questione-Meret”. Gattuso sembra aver fatto la sua scelta, e non la discutiamo: Ospina è il portiere titolare… Ma si può lasciare ‘languire’ in panchina un giovane ...Mi sono divertito a vedere idee nuove in mezzo al campo, ora tutti faranno la differenza rispetto alla squadra ... che Arkadiusz Milik non avrà più spazio nella squadra di Gennaro Gattuso.