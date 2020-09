Frattamaggiore | Del Prete verso la vittoria al primo turno | Russo in svantaggio

(Di martedì 22 settembre 2020) Il sindaco uscente Marco Antonio della riconferma a. In base i dati parziali che emergono dalle sezioni scrutinate, il candidato di centrosinistra viaggiail 53 % delle preferenze., Della riconferma Dopo cinque anni di amministrazione, Marco Delpronto a riconfermarsi alla guida della città a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Partenopeo78 : Tutti ad entusiasmarsi perchè #Allan è tornato a #Napoli per l'ultimo saluto agli ex compagni del @sscnapoli. Già… - marcopelosi63 : #ParmaNapoli #Insigne 350 presenze con la maglia del @sscnapoli #Frattamaggiore è orgogliosa di te! @Lor_Insigne… - GianForzaNapol1 : @Capolii21 curpa du braccio de petagna, curpa del cafone di frattamaggiore, curpa del 14, e ndo sang e k...... - FabianoArcan : RT @FabianoArcan: FABIANO Arcangelo INFERMIERE candidato al Consiglio comunale di Frattamaggiore nelle Liste del Dott Costanzo Luigi SINDAC… -

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore Del

Fanpage.it

Un giovane di 21 anni è stato ferito in modo grave, la scorsa notte, a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, colpito da sei colpi d'arma da fuoco alle gambe. Il giovane ora è ricoverato, in pericolo di ...Elezioni comunali Frattamaggiore: Le Liste. Luigi Costanzo. Lista LiberiAmo Fratta. Argentiere Angelica. Ambrico Carla. Capo Monica. Capasso Antonio. Casolaro Patrizia. Costanzo Nicola. Del Prete ...