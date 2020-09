Emily Bendell fa causa al Garrick | «Far entrare solo uomini viola l’Equality Act»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) Emily Bendell, fondatrice e Ceo di Bluebella, avrebbe tutte le carte in regola per entrare a far parte del famoso Garrick Club di Londra ma non può perché è donna e nel club, da 189 anni, l’accesso è permesso ai soli uomini. Ma per Bendell quel no, significa “continuare a esercitare una politica discriminatoria” e “illegale”.