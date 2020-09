D'Alessandro: "Osimhen entusiasma. Se resta Koulibaly, si può lottare per lo Scudetto!" (Di martedì 22 settembre 2020) Nel corso di Canale 21, il giornalista di Radio Marte Massimo D'Alessandro ha parlato delle prospettive del Napoli: "Si è giocata ad una temperatura incredibile, il Napoli ha dimostrato di stare bene. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Nel corso di Canale 21, il giornalista di Radio Marte Massimo D'ha parlato delle prospettive del Napoli: "Si è giocata ad una temperatura incredibile, il Napoli ha dimostrato di stare bene.

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Osimhen C21 - D'Alessandro: "Sono entusiasmato da Osimhen dopo averlo visto al Lille visto in queste prime uscite" Napoli Magazine Canale 21, D’Alessandro: “Se Koulibaly resta e Osimhen è quello visto ieri, il Napoli può essere da scudetto”

Il giornalista Massimo D’Alessandro è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio. Il collega di Radio Marte si è espresso sulle prospettive future della squ ...

