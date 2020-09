Autonomia | Zaia | ' Roma non può non tener conto del voto Veneto | percorso tracciato'

(Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - Ora per il"la madre di tutte le battaglie resta l', è doveroso per i veneti, non stiamo commettendo illegalità". Lo dice il governatore Luca, in conferenza stampa. "Mi spiace cheabbia vissuto l'come sottrazione di potere, i tempi sono maturi,non; nondi questo grande". Secondo il presidente, eletto con preferenze schiaccianti, "questova oltre, si vada avanti, il. Anon dormano sonni tranquilli sull'".

Ultime Notizie dalla rete : Autonomia Zaia

Treviso, 22 set. (Adnkronos) – Ora per il Veneto “la madre di tutte le battaglie resta l’autonomia, è doveroso per i veneti, non stiamo commettendo illegalità”. Lo dice il governatore Luca Zaia, in ...MILANO (ITALPRESS) – “Non credo ci sia nessuna necessità di fare rimpasti” all’interno della maggioranza di centrodestra in Lombardia. Ne è convinto il presidente lombardo Attilio Fontana, che rispond ...