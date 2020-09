Alfonso (Simest) “Obiettivo creare un ecosistema favorevole per aziende” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro ruolo è quello di supportare l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, quindi aiutarle ad approcciare nuovi mercati. Siamo parte del gruppo Cdp e insieme con Sace rappresentiamo il polo per l'export e per l'internazionalizzazione”. Così l'amministratore delegato di Simest, Mauro Alfonso, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress. “Gestiamo il Fondo 394/81 creato per supportare con finanziamenti agevolati una serie di misure per l'accesso ai mercati esteri. Abbiamo avuto due mesi straordinariamente rilevanti, abbiamo ricevuto a luglio e agosto 2.300 richieste per una quantità di denaro superiore ai 700 milioni, un quarto in più rispetto all'intero 2019. L'aver avuto così tante ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro ruolo è quello di supportare l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, quindi aiutarle ad approcciare nuovi mercati. Siamo parte del gruppo Cdp e insieme con Sace rappresentiamo il polo per l'export e per l'internazionalizzazione”. Così l'amministratore delegato di, Mauro, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress. “Gestiamo il Fondo 394/81 creato per supportare con finanziamenti agevolati una serie di misure per l'accesso ai mercati esteri. Abbiamo avuto due mesi straordinariamente rilevanti, abbiamo ricevuto a luglio e agosto 2.300 richieste per una quantità di denaro superiore ai 700 milioni, un quarto in più rispetto all'intero 2019. L'aver avuto così tante ...

