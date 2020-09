Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” (Di martedì 22 settembre 2020) Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino. È definitiva la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione per Marino Genova, ex parroco di Portocannone, ritenuto colpevole di violenza sessuale sulla allora 13enne Giada Vitale, organista nella chiesa che all’epoca amministrava. Ora che la condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione, Genova verrà incarcerato. È definitiva la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione per Marino Genova, ex parroco di Portocannone. La Corte di Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex sacerdote, rappresentata dall’avvocato Carlo Taormina. La sentenza ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 22 settembre 2020)inper don. È definitiva laa 4 anni e 10 mesi di reclusione perGenova, ex parroco di Portocannone, ritenuto colpevole di violenza sessuale sulla allora 13enne Giada Vitale, organista nella chiesa che all’epoca amministrava. Ora che laè statadalla Corte di Cassazione, Genova verrà incarcerato. È definitiva laa 4 anni e 10 mesi di reclusione perGenova, ex parroco di Portocannone. La Corte di Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’ex sacerdote, rappresentata dall’avvocato Carlo Taormina. La sentenza ha ...

