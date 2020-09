Succession agli Emmy 2020 fa incetta di premi e si conferma erede de Il Trono di Spade (video) (Di lunedì 21 settembre 2020) Un successo prevedibile per Succession agli Emmy 2020, serie di punta di HBO che ha entusiasmato il pubblico e la critica. Nella 72esima edizione, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19, lo show creato da Jesse Armstrong si è portato a casa quattro premi, a fronte delle dieci candidature. Da miglior serie drammatica a miglior attore protagonista (Jeremy Strong), Succession si conferma erede de Il Trono di Spade in quanto premiazioni; e siamo sicuri che il prossimo anno farà di nuovo incetta di awards. Brian Cox, interprete del patriarca della famiglia Roy in Succession, aveva già vinto il Golden Globe quest’anno, quindi il candidato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Un successo prevedibile per, serie di punta di HBO che ha entusiasmato il pubblico e la critica. Nella 72esima edizione, caratterizzata dalla pandemia di Covid-19, lo show creato da Jesse Armstrong si è portato a casa quattro, a fronte delle dieci candidature. Da miglior serie drammatica a miglior attore protagonista (Jeremy Strong),side Ildiin quantoazioni; e siamo sicuri che il prossimo anno farà di nuovodi awards. Brian Cox, interprete del patriarca della famiglia Roy in, aveva già vinto il Golden Globe quest’anno, quindi il candidato ...

