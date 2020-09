Risultati referendum, trionfa il Sì. Zingaretti: “Si apre stagione di riforme” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Sul referendum siamo molto soddisfatti. Si apre, con la vittoria del Sì, una stagione di riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari”. Lo ha affermato il segretario Pd, Nicola Zingaretti, commentando i Risultati del referendum. Risultati referendum, trionfa il Sì. Zingaretti: “Si apre stagione di riforme” … L'articolo Risultati referendum, trionfa il Sì. Zingaretti: “Si apre stagione di riforme” Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) “Sulsiamo molto soddisfatti. Si, con la vittoria del Sì, unadi riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari”. Lo ha affermato il segretario Pd, Nicola, commentando idelil Sì.: “Sidi riforme” … L'articoloil Sì.: “Sidi riforme” Teleclubitalia notizie da ...

