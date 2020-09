Regionali Puglia, corsa all’ultimo voto: lieve vantaggio di Emiliano (Di lunedì 21 settembre 2020) BARI – Secondo i dati elaborati dal consorzio Opinio per Rai, su una copertura del sei per cento del campione, e’ il candidato del centrosinistra nonche’ governatore uscente Michele Emiliano a essere in vantaggio sul candidato del centrodestra, Raffaele Fitto. Emiliano si assesta al 46 per cento contro il 40,1 di Fitto. La candidata del M5S, Antonella Laricchia e’ data al 10,4 per cento mentre Ivan Scalfarotto all’1,8 per cento.PUGLIA. I DATI DELLE SCORSE VOTAZIONI Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) BARI – Secondo i dati elaborati dal consorzio Opinio per Rai, su una copertura del sei per cento del campione, e’ il candidato del centrosinistra nonche’ governatore uscente Michele Emiliano a essere in vantaggio sul candidato del centrodestra, Raffaele Fitto. Emiliano si assesta al 46 per cento contro il 40,1 di Fitto. La candidata del M5S, Antonella Laricchia e’ data al 10,4 per cento mentre Ivan Scalfarotto all’1,8 per cento.PUGLIA. I DATI DELLE SCORSE VOTAZIONI

