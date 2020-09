L’Oroscopo di Velvet | settimana dal 21 al 27 settembre 2020

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 21 settembre 2020) ARIETE ★Amici dell’Ariete, lo scontro con Mercurio continua: tenete duro per gli ultimi giorni. Il consiglio è quello di evitare di buttarsi in scelte e dichiarazioni amorose avventate. TORO ★★★Cari Toro, che grinta! Forse troppa. Questacollezionerete un bel po’ di successi… ma attenti a non montarvi la testa. I boriosi non piacciono molto. GEMELLI ★★★★Cari Gemelli, Mercurio e Venere sono dalla vostra e già questo assicura unavincente. Fate le cose in grande e non risparmiatevi: qualcuno ha bisogno di conferme. CANCRO ★★ Amici del Cancro, continua il vostro periodo nervosetto. La colpa è sempre di questo ritorno alla normalità che proprio non vi va giù. Forse è il momento di interrogarsi: ...