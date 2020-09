‘Live Non è la D’Urso’, clamorosa indiscrezione su Patrizia De Blanck: la contessa non avrebbe realmente origini nobiliari bensì un legame di parentela con Benito Mussolini (Di lunedì 21 settembre 2020) La contessa Patrizia De Blanck è sicuramente una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 5. Tra divertenti esternazioni e momenti di rabbia è già diventata un personaggio iconico di questa edizione. All’interno della Casa, la De Blanck aveva più volte fatto riferimento alla finta nobiltà della marchesa Del Secco D’Aragona e tempo fa l’aveva definita come un’ex massaggiatrice e venditrice di creme. A far discutere però, ora sono delle dichiarazioni del giornalista Gian Gavino Sulas rilasciate da Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso e riguardanti il titolo nobiliare della contessa. Secondo il giornalista, Patrizia è la nipote di Benito ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 settembre 2020) LaDeè sicuramente una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 5. Tra divertenti esternazioni e momenti di rabbia è già diventata un personaggio iconico di questa edizione. All’interno della Casa, la Deaveva più volte fatto riferimento alla finta nobiltà della marchesa Del Secco D’Aragona e tempo fa l’aveva definita come un’ex massaggiatrice e venditrice di creme. A far discutere però, ora sono delle dichiarazioni del giornalista Gian Gavino Sulas rilasciate da Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso e riguardanti il titolo nobiliare della. Secondo il giornalista,è la nipote di...

