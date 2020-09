Emmy 2020 | Watchmen | Succession | Mark Ruffalo e Zendaya tra i vincitori

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 settembre 2020)e Schitt's Creek sono le serie tv regine degli, tra i migliori attori premiatie Regina King. In un'edizione casalinga in cui Jimmy Kimmel ha presentato la cerimonia di fronte a una platea vuota, con le star collegate da casa, gliAwardshanno premiato la varietà e la diversità celebrando il successo di serie comee di star comee Regina King. HBO non sbaglia un colpo.è la miglior serie drammatica dell'anno, questa è la quinta volta negli ultimi sei anni che una produzione HBO conquista il ...