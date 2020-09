Brignano e il varietà breve Un' ora sola vi vorrei

(Di lunedì 21 settembre 2020) Paolo Giordano Il comico domani in prima serata su Raidue: "Farò poca satira politica, ma molta attualità" Poi capita che Enricofaccia un; che spariglia le carte: un'ora e basta. Non più one man show sterminati che mettono alla prova la resistenza del conduttore e del pubblico con maratone televisive di minimo tre ore. Domani sera su Raidue parte Un'oravi, cinque puntate previste (per ora) della durata appunto di 60 minuti, poco più o poco meno: «Cercheremo di stare nei limiti di un'ora, cosa insolita in questi anni per la tv, con prime serate che si allungano fino a tardi, tardissimo». Non a caso in studio ci sarà un orologio che, con il suo ticchettio, scandirà i tempi e ne garantirà il rispetto. Nella ...

di Beatrice Bertuccioli Un’ora può bastare, non c’è bisogno di tirarla tanto per le lunghe. Ne è convinto Enrico Brignano che propone un one man show rigorosamente contenuto in sessanta minuti, per ci ...«Ormai di mascherine non si parla più, ognuno ha la sua personalizzata. Durante il lockdown, mi' zio arrivò a casa con una ffp4, l'abbiamo portato a spalla come San Rocco». È un fiume in piena Enrico ...Il martedì sera su Raidue vedremo in prima serata Enrico Brignano col suo particolarissimo show Un’ora sola vi vorrei. Varietà molto compatto nei tempi, appunto un’ora, nel quale il comico parlerà di ...