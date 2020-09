Appendino condannata a 6 mesi per falso. «Non mi dimetto da sindaca, ma mi autosospendo da M5S» (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico e assolta per il reato di abuso d’ufficio nel processo Ream. La sindaca ha sempre mantenuto la sua innocenza, dichiarando di aver agito «nell’interesse della città». Per questo motivo aveva scelto di essere giudicata con rito abbreviato. Oltre a lei sono stati condannati, rispettivamente a sei e otto mesi, anche l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. Il direttore finanziario Paolo Lubbia è stato prosciolto. Il processo I procuratori aggiunti Enrica Gabetta e Marco Gianoglio avevano chiesto per la prima cittadina una condanna a un anno e due mesi di ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi Torino Chiaraè stataa seiperin atto pubblico e assolta per il reato di abuso d’ufficio nel processo Ream. Laha sempre mantenuto la sua innocenza, dichiarando di aver agito «nell’interesse della città». Per questo motivo aveva scelto di essere giudicata con rito abbreviato. Oltre a lei sono stati condannati, rispettivamente a sei e otto, anche l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana. Il direttore finanziario Paolo Lubbia è stato prosciolto. Il processo I procuratori aggiunti Enrica Gabetta e Marco Gianoglio avevano chiesto per la prima cittadina una condanna a un anno e duedi ...

