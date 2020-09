15enne scomparsa | l’Adda restituisce il corpo di una donna | il dubbio atroce

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) ll padre ogni giorno continuava a tuffarsi nel fiume per cercarla. Fino a quando due pescatori hanno individuato unsenza vita nel fiume Adda nelle vicinanze di un ponte in località San Pietro a Berbenno, in provincia di Sondrio. Recuperato dai Vigili del Fuoco dell’Unità Fluviale, è stato trasportato nella camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’identificazione. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di Hafsa Duod, una ragazza di 15 anni, di origine marocchina, annegata il primo settembre mentre si trovava al Parco Bartesaghi, in località Sondrio, insieme alla cugina e altri familiari. Da quel giorno, il padre Hamed Ben Duod, operaio in una segheria di 37 anni, non ha mai smesso di cercarla, neppure quando si sono fermate le ...