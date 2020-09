Una marxista che diffidava del marxismo

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 settembre 2020) Come tanti altri, sono andato a farle visita con Raissa nella sua casa romana degli ultimi anni, trovandola inabile a tutto e però irrequieta quel che basta per trafiggere uno stolto con una battuta soave. Mi proponevo di portare con me un bambino di quattro anni, pestifero. Rinunciai all’ultimo momento, temendo il baccano e il disordine puerili. Rossana se ne dispiaque, voleva baccano e disordine di ogni tipo, nei meandri ctonii del lavoro precario come pure nel tinello di casa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.