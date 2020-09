Serie A | Sassuolo-Cagliari 1-1 | apre le danze il Cholito | la magia di Bourabia salva De Zerbi

Leggi su mediagol

(Di domenica 20 settembre 2020) Nella sfida tra ile ilaccade tutto nell'ultimo quarto d'ora: 1-1 e un punto a testa per Dee Di Francesco.Neroverdi padroni del campo fin dal primo tempo sebbene le occasioni da rete create non hanno quasi mai portato a situazioni più o meno pericolose. Ci prova Ciccio Caputo che non riesce a centrare la porta, stessa sorte tocca a Domenico Berardi che non riesce ad andare in rete. Nella ripresa la musica non cambia con gli emiliani perennemente in avanti senza però trovare la via del gol e i sardi pronti a ripartire in contropiede. Al 77' proprio un'azione offensiva dei rossoblu porta al gol di Giovanni Simeone che insacca di testa su cross dalla sinistra di Joao Pedro da posizione ravvicinata. Il pari dei padroni di casa è un pezzo di bravura diche all'87' ...