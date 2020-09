Schianto nelle notte sulla provinciale | muore a 49 anni

(Di domenica 20 settembre 2020) Tragedia nellatra sabato e domenica a Merlengo, in via Colombera: in un incidente stradale ha perso la vita un 49enne di Casier in provincia di Treviso. NEWS IN AGGIORNAMENTO

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Schianto nelle notte a #Merlengo, muore un 49enne di Casier - leggoit : Schianto nelle notte a #Merlengo, muore un 49enne di Casier - F1Wes : @ZouhirNabil poi vettel mi pare? o kimi. si schiantò mentre facevano gli sboroni con i donut nelle vie di milano - wickedoomed : @xuxistential Ti capisco, a volte, sopratutto all'inizio, me ne esco 'tanto ora entro con la fiancata nelle macchin… -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto nelle

Il Gazzettino

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Merlengo, in via Colombera: in un incidente stradale ha perso la vita un 49enne di Casier in provincia di Treviso. Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIO ...Alla fine, sul più bello, su quella piana delle Belle Ragazze, Primoz Roglic non spicca il volo, ma molto più semplicemente salta, nel senso che perde tutto in un colpo solo. E sempre lì, dove gli ita ...Buemi, Nakajima e Hartley svettano con la TS050 #8 davanti alla Rebellion #1 e ai compagni della #7. Grande beffa finale per la R13 #3, malissimo ByKolles. Successo da brividi per la United Autosports ...