Rubava carte di credito ai commercianti e spendeva migliaia di euro in gratta e vinci (Di domenica 20 settembre 2020) Rubava carte di credito a facoltosi commercianti per tentare la fortuna con ingenti acquisti di gratta e vinci, ma è stato rintracciato dalla polizia. Mercoledì mattina, nel contesto di un controllo ... Leggi su torinotoday (Di domenica 20 settembre 2020)dia facoltosiper tentare la fortuna con ingenti acquisti di, ma è stato rintracciato dalla polizia. Mercoledì mattina, nel contesto di un controllo ...

quotidianopiem : Rubava carte di credito a facoltosi commercianti per comprare gratta e vinci, arrestato - solops : Rubava carte di credito a facoltosi commercianti per comprare gratta e vinci, arrestato - ag_notizie : Rubava carte di credito e spendeva i soldi in gratta e vinci: empedoclino arrestato a Torino - telecitynews24 : ??TORINO: RINTRACCIATO DALLA POLIZIA 49ENNE RICERCATO?? Rubava carte di credito a commercianti per tentare la fortun… - NuovaPadania : #Torino. Rubava carte di credito ai commercianti per acquistare gratta e vinci. Arrestato. -