Roma | Pedro | «Felice per la prima partita con questa grande squadra»

(Di domenica 20 settembre 2020)ha commentato il suo esordio con la maglia dellaAttraverso il suo profilo Twitter, il neo acquisto dellaha commentato il suo esordio con la maglia giallorossa arrivato al Bentegodi contro il Verona; terminata 0 a 0. «Sono molto contento di aver giocato la miaconmaglia e. Un peccato non aver vinto, ora pensiamo alla prossima. DAJE!». Sono molto contento di aver giocato la miaconmaglia e. Un peccato non aver vinto, ora pensiamo alla prossima. DAJE ...

utente_libero : @_Pedro17_ @OfficialASRoma Daje Pedro!!! Forza Roma sempre ???????????????? - lunatica10001 : @_Pedro17_ @OfficialASRoma Abbiamo tutti notato le tue qualità , forza Roma forza Pedro ??????daje - Noovyis : (Pedro: “Contento per la prima partita con la Roma. Peccato non aver vinto”) Playhitmusic - - rivistalaroma : #Pedro 'Sono molto contento di aver giocato la mia prima partita con questa maglia e questa grande squadra' <Rivist… - Andrea_DiCarlo : RT @siamo_la_Roma: ???? #Pedro commenta il suo esordio sui social ?? 'Pensiamo alla prossima, Daje #Roma!' ?? Le sue parole #ASRoma https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pedro

Attraverso il suo profilo Twitter, il neo acquisto della Roma Pedro ha commentato il suo esordio con la maglia giallorossa arrivato al Bentegodi contro il Verona; terminata 0 a 0. «Sono molto contento ...Non c'è Dzeko nella formazione scelta da Paulo Fonseca per la sfida all'Hellas Verona di stasera. Il bosniaco, in procinto di trasferirsi alla Juventus dopo la rinuncia a Suarez, non viene rischiato d ...A Firenze si apre la prima giornata di Serie A della nuova stagione calcistica, un tour de force che hia già i primi riscontri negativi come le diverse defezioni fisiche. Al 18esimo Kouamè fallisce la ...