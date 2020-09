Juventus, Bonucci: “C’è molta più voglia di aggredire, ci divertiamo di più” (Di lunedì 21 settembre 2020) Leonardo Bonucci, autore del 3 a 0 che al 78′ ha chiuso definitivamente la partita contro la Sampdoria, ha parlato apertamente ai microfoni di Sky Sport. Alla domanda se sia difficile mantenere un rapporto professionale con un allenatore che prima è stato un tuo compagno di squadra, Bonucci ha risposto senza peli sulla lingua: “Siamo abbastanza grandi e maturi per comportarci da veri professionisti. Oggi Andrea Pirlo è il nostro allenatore, abbiamo massimo rispetto, disponibilità e voglia di aiutarlo in questo percorso. Abbiamo la fortuna di lavorare in una squadra composta da grandi uomini e campioni. Per lui diventa più facile. I ruoli sono ben chiari. Abbiamo rispetto per questo percorso che sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni“. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Leonardo, autore del 3 a 0 che al 78′ ha chiuso definitivamente la partita contro la Sampdoria, ha parlato apertamente ai microfoni di Sky Sport. Alla domanda se sia difficile mantenere un rapporto professionale con un allenatore che prima è stato un tuo compagno di squadra,ha risposto senza peli sulla lingua: “Siamo abbastanza grandi e maturi per comportarci da veri professionisti. Oggi Andrea Pirlo è il nostro allenatore, abbiamo massimo rispetto, disponibilità edi aiutarlo in questo percorso. Abbiamo la fortuna di lavorare in una squadra composta da grandi uomini e campioni. Per lui diventa più facile. I ruoli sono ben chiari. Abbiamo rispetto per questo percorso che sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni“. LEGGI ANCHE: ...

