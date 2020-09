Insulti a Lucia Annibali: «Misera infame», «Luca Varani sei un mito». L’hater aveva un profilo fake (Di domenica 20 settembre 2020) Insulti allucinanti contro Lucia Annibali. Il pretesto è banale, ma all’hater importa poco, come sempre accade purtroppo. L’opportunità di scaraventarsi con ferocia verbale è il motivo principale che ha armato il pugno di un utente social contro una donna. Una persona, come noto, già vittima del risentimento maschile. E di un agguato brutale ordito dall’ex fidanzato, emissario di un’aggressione spietata con l’acido. Oggi, dopo un accurato lavoro d’indagine specialistica, la polizia postale ha identificato e denunciato l’odiatore digitale, autore degli Insulti choc alla deputata Lucia Annibali. Lo scorso mese di febbraio, in seguito alla proposta di un emendamento al cosiddetto decreto Milleproroghe, la donna è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 settembre 2020)allucinanti contro. Il pretesto è banale, ma all’hater importa poco, come sempre accade purtroppo. L’opportunità di scaraventarsi con ferocia verbale è il motivo principale che ha armato il pugno di un utente social contro una donna. Una persona, come noto, già vittima del risentimento maschile. E di un agguato brutale ordito dall’ex fidanzato, emissario di un’aggressione spietata con l’acido. Oggi, dopo un accurato lavoro d’indagine specialistica, la polizia postale ha identificato e denunciato l’odiatore digitale, autore deglichoc alla deputata. Lo scorso mese di febbraio, in seguito alla proposta di un emendamento al cosiddetto decreto Milleproroghe, la donna è ...

