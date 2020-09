Highlights Schwartzman-Shapovalov 6-4 | 5-7 | 7-64 | Internazionali 2020 VIDEO

(Di domenica 20 settembre 2020) Glidel match tra Diegoe Denis, valido per le semifinali degliBNL d’Italiae terminato con il successo dell’argentino per 6-4, 5-7, 7-6(4). Il nativo di Buenos Aires ha lottato duramente e raggiunto l’atto conclusivo del torneo: affronterà Novak Djokovic, a sua volta superiore a Casper Ruud. Di seguito la clip contenente i migliori momenti della disputa.

OA_Sport : VIDEO Schwartzman-Nadal, Internazionali d’Italia Roma 2020. Highlights e sintesi del colpo a sorpresa dell’argentino -

WTA Roma: Karolina Pliskova di nuovo in finale, sarà lei a sfidare Halep 20 Settembre 2020 Atp Roma, Djokovic non sbaglia e centra la sua decima finale al Foro: battuto Ruud 20 Settembre 2020 WTA Roma ...