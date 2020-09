Genoa | poker al Crotone | apre Destro | chiude Pjaca

sowmyasofia : Serie A, il Genoa rifila un poker al Crotone - Marcel_Bel89 : ANSA/Calcio: il Genoa è subito super, poker al Crotone - zazoomblog : Risultati Serie A 1ª giornata: il Genoa rifila un poker al Crotone la classifica aggiornata - #Risultati #Serie… - AnsaLiguria : ANSA/Calcio: il Genoa è subito super, poker al Crotone. In rete Destro, Pandev, i due nuovi acquisti Zappacosta e P… - rep_genova : Genoa subito super: poker al Crotone [aggiornamento delle 17:15] -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa poker

Nei liguri in gol Destro, Pandev e i nuovi arrivati Zappacosta e Pjaca GENOVA (ITALPRESS) - Il comitato di accoglienza per il ritorno in Serie A dopo due anni è tutto fuorché benevolo per il Crotone d ...Editoriale di Marco Conterio L'inevitabile fascino dell'incognita Andrea Pirlo. Niente gavetta ma abitudine alle grandi pressioni: predestinato o figlio del Guardiolismo? Intanto pretende subito il 9.Buona la prima per i rossoblu genoani, che “riscoprono” il centravanti caduto nel dimenticatoio e mostrano progressi rispetto all’anno scorso. Per i calabresi, a parte l’emozione del debutto, c’è tant ...