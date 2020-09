Genoa, Maran: “Che emozione il debutto. Vogliamo essere sempre squadra difficile da affrontare” (Di domenica 20 settembre 2020) Bell’esordio per il Genoa di Rolando Maran che al debutto in campionato ha battuto il Crotone per 4-1. Primi tre punti della stagione per il Grifone che inizia nel modo migliore l’annata 2020-21. Il mister rossoblù ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match per commentare il successo ottenuto.Genoa-Crotone, le parole di Maran“debutto emozionante, riuscire a farlo in questo stadio da allenatore della squadra di casa mi ha emozionato. Purtroppo senza i tifosi. Ho visto uno spirito di squadra che mi è piaciuto. Ho visto quello che chiedevo per iniziare a costruire e questo è un aspetto positivo ho visto una squadra che ha grande voglia di lottare. Vogliamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 settembre 2020) Bell’esordio per ildi Rolandoche alin campionato ha battuto il Crotone per 4-1. Primi tre punti della stagione per il Grifone che inizia nel modo migliore l’annata 2020-21. Il mister rossoblù ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match per commentare il successo ottenuto.-Crotone, le parole diemozionante, riuscire a farlo in questo stadio da allenatore delladi casa mi ha emozionato. Purtroppo senza i tifosi. Ho visto uno spirito diche mi è piaciuto. Ho visto quello che chiedevo per iniziare a costruire e questo è un aspetto positivo ho visto unache ha grande voglia di lottare....

