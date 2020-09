Da noi… a ruota libera, puntata 20 settembre 2020: il cast di Nero a metà e Carolina Crescentini (Di domenica 20 settembre 2020) Oggi, domenica 20 settembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la seconda puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella seconda puntata sarà ospite il cast di Nero a metà, fiction di grande successo firmata Raiuno. Ci saranno Claudio Amendola, Fortunato Cerlino, fino a Miguel Gobbo Diaz, alla sua prima intervista televisiva. Insieme saranno chiamati a fare luce sui misteri della trama e sulle storie dei suoi personaggi. Nel corso del programma, inoltre, sarà anche presente Carolina Crescentini, protagonista della serie tv Mare Fuori ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 20 settembre 2020) Oggi, domenica 20, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la secondadella seconda edizione di Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella secondasarà ospite ildia metà, fiction di grande successo firmata Raiuno. Ci saranno Claudio Amendola, Fortunato Cerlino, fino a Miguel Gobbo Diaz, alla sua prima intervista televisiva. Insieme saranno chiamati a fare luce sui misteri della trama e sulle storie dei suoi personaggi. Nel corso del programma, inoltre, sarà anche presente, protagonista della serie tv Mare Fuori ...

_PuntoZip_ : Oggi in TV: “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini su Rai1 – Ospiti il cast di “Nero a metà” e Carolina Cr… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini su Rai1 – Ospiti il cast di “Nero a metà” e Carolina Cr… - Anti_antilazio : @odilelly @PoliticaPerJedi Inizia a darli tu, dai. Dona il 50% dello stipendio per un annetto. Noi ti seguiamo a ruota... Promesso. - MontiFrancy82 : Nella nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera ospiti #ClaudioAmendola #FortunatoCerlino #MiguelGobboDiaz @Carolcrasher… - Carolcrasher : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Nella nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera ospiti #ClaudioAmendola #FortunatoCerlino #MiguelGobboDiaz @Carolcrasher @fr… -

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota Tour de France 2020, vince la noia. I favoriti si guardano, nessuno prova l’azione OA Sport