Calciomercato Napoli, Gattuso: "Koulibaly? Egoisticamente, vorrei restasse con noi" (Di domenica 20 settembre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sul Parma Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha lasciato alcune dichiarazioni a Dazn … L'articolo Calciomercato Napoli, Gattuso: "Koulibaly? Egoisticamente, vorrei restasse con noi" proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Napoli-#Roma, le parole di #Giuntoli sulla trattativa per #Milik - Fefinho83 : RT @MilanLiveIT: #Napoli e #Monaco sul centravanti del #RealMadrid #MercatoMilan ?? - MilanLiveIT : #Napoli e #Monaco sul centravanti del #RealMadrid #MercatoMilan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli – Nel mirino c’è un nome (grosso) totalmente nuovo Mondo Udinese Osimhen rianima il Napoli, Mertens e Insigne mandano ko il Parma

Gli azzurri piegano per 2-0 i crociati di Liverani al Tardini nella prima giornata di campionato. Il Napoli di Gennaro Gattuso vince all'esordio a Parma. Gli azzurri si sono imposti per 2-0 al Tardini ...

Calcio, Serie A 2020-2021: successi per Napoli e Genoa, sconfitte per Parma e Crotone

Dopo i primi due match giocati ieri, che hanno ufficialmente aperto la nuova stagione, oggi, tra le 12.30 e le 15.00 si sono giocate altre due sfide valide per la prima giornata della Serie A 2020-202 ...

Parma-Napoli 0-2. L'ingresso di Osimhen cambia la gara: Mertens e Insigne matano il Parma

Inizia il nuovo campionato, portando immediatamente con sé grandi novità. I ducali hanno da pochissimo cambiato proprietà, acquisendo bandiera americana con l’ambizioso Kyle Krause, che con profilo ba ...

