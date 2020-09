Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 19/09/2020 (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la registrazione dell’altro ieri di cui vi abbiamo fornito le Anticipazioni, eccovi invece quelle di ieri. A soprendere è stata l’improvvisa scelta della tronista Jessica Antonini. Arrivano, però, direttamente da IlVicolodelleNews.it tutte le Anticipazioni complete: Come al solito si comincia con uno sfogo di Gemma Galgani dietro le quinte e successivo scontro con Tina Cipollari in studio. Dopodichè si parla di Paolo che ammette di non voler più uscire con la dama torinese perché non gli piace. Al centro studio Aurora che decide di terminare la sua conoscenza con un cavaliere e ovviamente anche Armando che diviene come sempre fonte di grandi discussioni. Continua infatti il ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 settembre 2020) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo la registrazione dell’altro ieri di cui vi abbiamo fornito le, eccovi invece quelle di ieri. A soprendere è stata l’improvvisa scelta della tronista Jessica Antonini. Arrivano, però, direttamente da IlVicolodelleNews.it tutte lecomplete: Come al solito si comincia con uno sfogo di Gemma Galgani dietro le quinte e successivo scontro con Tina Cipollari in studio. Dopodichè si parla di Paolo che ammette di non voler più uscire con la dama torinese perché non gli piace. Al centro studio Aurora che decide di terminare la sua conoscenza con un cavaliere e ovviamente anche Armando che diviene come sempre fonte di grandi discussioni. Continua infatti il ...

