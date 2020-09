Alessia Marcuzzi | “Voci su De Martino? Surreale | non è stato semplice E smentire…”

(Di domenica 20 settembre 2020) In estate è stata al centro di voci che parlavano della fine del suo matrimonio e di una relazione con l'ex marito di Belen, Stefano De. L'ex compagna di Simone Inzaghi, la conduttriceha detto la sua in merito nel salotto di Verissimo. «A volte la gente crede più a quello che si dice che ai suoi occhi. Mi faceva sorridere perché c'erano foto mie con mio marito e nessuno credeva fossero veri i baci con mio marito. Avevo poi poun fiore viola per Nadia Toffa perché io e lei ci mandavamo sempre i fiori e siccome Stefano ne aveva postata una simile un mese prima si pensava che quello fosse un segnale, una prova di un amore ipotetico. Era tutto. Immagino che credere ad una cosa romanzata sia più stuzzicante. Non è ...

Alessia Marcuzzi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, parla del caso che l'ha coinvolta, suo malgrado, la scorsa estate: quella del flirt che le era stato attribuito con Stefano De Martino.