Travolta in bicicletta da un'auto. Grave 25enne (Di sabato 19 settembre 2020) Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 6,30 in via Galileo Ferraris a Prato. Una donna di 25 anni di nazionalit&aGrave; cinese &eGrave; stata Travolta da un'auto mentre transitava in via Ferraris. L'... Leggi su lanazione (Di sabato 19 settembre 2020)incidente stradale questa mattina poco dopo le 6,30 in via Galileo Ferraris a Prato. Una donna di 25 anni di nazionalit&a; cinese &e; statada un'mentre transitava in via Ferraris. L'...

qn_lanazione : Travolta in bicicletta da un'auto. Grave 25enne - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Giovane di 25 anni travolta da un'auto mentre è in bicicletta, soccorsa in codice ross… - NotiziediPrato : Giovane di 25 anni travolta da un'auto mentre è in bicicletta, soccorsa in codice rosso [ - SettenewsWeb : E’ successo nel primissimo pomeriggio di oggi. Lunedì 14 settembre: attorno alle 13.30, una donna di 43 anni è stat… - mani72012 : @2002MMAD0691 A me bastano già adesso le bici. Sai quante volte ho rischiato uscendo dal negozio di essere travolta… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolta bicicletta Travolta in bicicletta da un'auto. Grave 25enne LA NAZIONE Travolta in bicicletta da un'auto. Grave 25enne

Prato, 19 settembre 2020 - Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 6,30 in via Galileo Ferraris a Prato. Una donna di 25 anni di nazionalità cinese è stata travolta da un'auto mentre tran ...

Giovane ciclista travolta da un'auto alle Badie: è grave

L'incidente è accaduto poco prima delle 7 in via Ferraris e la donna di 25 anni è stata soccorsa in codice rosso PRATO. Una donna di 25 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo S ...

Caerano, scontro tra auto e ciclista: quindicenne finisce in ospedale

CAERANO SAN MARCO - Auto travolge quindicenne in bicicletta, è accaduto poco prima delle 20 di venerdì a Caerano San Marco. Una coppia di anziani in un’Alfa Romeo 156 stava proseguendo in direzione Cr ...

Prato, 19 settembre 2020 - Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 6,30 in via Galileo Ferraris a Prato. Una donna di 25 anni di nazionalità cinese è stata travolta da un'auto mentre tran ...L'incidente è accaduto poco prima delle 7 in via Ferraris e la donna di 25 anni è stata soccorsa in codice rosso PRATO. Una donna di 25 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo S ...CAERANO SAN MARCO - Auto travolge quindicenne in bicicletta, è accaduto poco prima delle 20 di venerdì a Caerano San Marco. Una coppia di anziani in un’Alfa Romeo 156 stava proseguendo in direzione Cr ...