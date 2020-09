Torino, incidente in scooter: muore un uomo (Di sabato 19 settembre 2020) Poche ore fa a Torino, per la precisione in via Pietro Cossa all’altezza del civico 205, uno scooter era in viaggio da piazza Cirene verso corso Appio Claudio. L’uomo,… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Poche ore fa a, per la precisione in via Pietro Cossa all’altezza del civico 205, unoera in viaggio da piazza Cirene verso corso Appio Claudio. L’,… L'articolo proviene da .

Moto cade in tangenziale: centauro grave in ospedale

Autobus in fiamme sul Grande Raccordo Anulare, chiuso tratto interessato Autobus in fiamme sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il traffico sul Grande Raccordo è completamente paralizzato dall'uscita ...

Rallentamenti sulla Variante Aurelia in direzione nord, all'altezza di Cecina

CECINA. Rallentamenti nella mattinata di sabato 19 settembre sulla Variante Aurelia all'altezza di Cecina, in direzione Livorno. A causare la coda è stato un incidente che, stando alle prime informazi ...

Torino, in via Pietro Cossa perde il controllo dello scooter in curva e muore

Un motociclista ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in via Pietro Cossa, all'altezza del numero civico 205. Secondo i primi accertamenti della squadra infortunistica della polizia ...

