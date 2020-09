Sparatoria nello stato di New York: almeno due morti (Di sabato 19 settembre 2020) Sanguinosa Sparatoria a Rochester, nello stato di New York, dove 13 persone sono rimaste colpite, con almeno due persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, la Sparatoria è avvenuta poco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Sanguinosaa Rochester,di New, dove 13 persone sono rimaste colpite, condue persone rimaste uccise. Secondo le prime informazioni, laè avvenuta poco ...

oceanerazzurro : RT @AlbertoLetizia2: @oceanerazzurro Ho appena letto di una sparatoria nello Stato di New York - AlbertoLetizia2 : @oceanerazzurro Ho appena letto di una sparatoria nello Stato di New York - dsmgsp : RT @rtl1025: ?? Sparatoria di massa a #Rochester, nello stato di #NewYork, dove almeno 16 persone sono rimaste colpite e per il momento si p… - rtl1025 : ?? Sparatoria di massa a #Rochester, nello stato di #NewYork, dove almeno 16 persone sono rimaste colpite e per il m… - HuffPostItalia : Una festa nello stato di New York si chiude con una sparatoria: 2 morti, 14 feriti -

