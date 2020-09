Roma-Buenos Aires | cultura digitale in condivisione

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 19 settembre 2020) Tralainè condivisa. Infatti le due capitali ospiteranno online, mettendoli a disposizione di tutti, contributi digital di grande valore tra quelli riscoperti durante il lockdown. Lo scambiole è stato reso possibile dall’intesa sulle politicheli messe in atto durante i mesi del lockdown mondiale. Se il Campidoglio ha messo in campo un programmale che ha raccolto oltre 50 milioni di visualizzazioni nei tre mesi di lockdown con #laincasa, la capitale argentina con #laENcasa ha previsto, come in questo caso, lo scambio di contenutili online con altre città del mondo. Sui canali di ...